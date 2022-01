Marsala: da martedì al Teatro Impero vaccini per 12-17 anni

Il Comune di Marsala ha messo a disposizione dell’Asp i locali del Cine Teatro Impero per agevolare la vaccinazione della popolazione scolastica.

Già da domani 11 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 20, gli studenti dai 12 ai 17 anni potranno partecipare alla campagna vaccinale in modalità Open day, recandosi al Teatro Impero, senza bisogno di prenotarsi.

Mentre per la fascia d’età dai 5 agli 11 anni la campagna di vaccinazione continuerà presso il Campus Biomedico dell’ospedale “Borsellino” dalle ore 9 alle ore 20, con prenotazione.

Il comune di Marsala ha, inoltre, messo a disposizione dell’Asp e dell’USCA, qualora lo ritenessero necessario, alcune unità di personale amministrativo per velocizzare le procedure relative alla vaccinazione e alla effettuazione dei tamponi di verifica.

Due azioni concrete che la mia Amministrazione, pur non essendo direttamente responsabile del servizio, ha ritenuto necessario mettere in campo per supportare l’Asp in questo momento di difficoltà.

“Non è, infatti, possibile che i cittadini vivano i forti disagi che stanno sopportando in queste ore, sia per usufruire della campagna vaccinale che per le procedure relative alla effettuazione dei tamponi. Malgrado il grande impegno e sforzo degli operatori sanitari, moltissime sono le segnalazioni da parte di cittadini letteralmente bloccati a casa per ritardi di comunicazione da parte dell’USCA a causa del poco personale a disposizione. Questo è inaccettabile – ha fatto sapere il sindaco Massimo Grillo in un post su Facebook -. Ho ripetuto il mio invito al Governo Regionale ad aumentare l’organico dell’Asp. Nel frattempo però non possiamo attendere oltre e, nell’ambito di una proficua collaborazione istituzionale tra Comune di Marsala e Azienda Sanitaria abbiamo deciso di supplire con le forze a disposizione del Comune”.