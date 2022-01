Ospedale di Marsala, Pd preoccupato e indignato per “il padiglione mai nato”

Il Partito Democratico di Marsala, data la grave situazione pandemica che si registra in provincia, a causa dell’alta contagiosità della variante omicron, esprime la propria preoccupazione per ciò che sta avvenendo al “Paolo Borsellino” di Marsala. “L’ospedale – si legge nella nota inviata dal Pd lilybetano – è al completo da giorni, i reparti e le terapie intensive sono saturi, il pronto soccorso non riceve più pazienti non Covid se non per situazioni da “codice rosso” e i reparti di Ginecologia e Pediatria sono in fase di smantellamento”.

Alla luce di ciò, i democratici marsalesi esprimono “la propria indignazione nei confronti della politica locale, della deputazione marsalese al Parlamento Regionale e del Governo Regionale per non avere rispettato le promesse fatte più di un anno fa e per aver disatteso le aspettative dei cittadini di Marsala con la sceneggiata del padiglione mai nato”. Al contempo, il Pd chiede con forza “che venga potenziato l’organico medico e paramedico dell’ospedale cittadino, oggi sempre più penalizzato per casi di contagio e per un carico di lavoro particolarmente impegnativo a causa dei protocolli Covid. Chiede inoltre che vengano mantenuti gli specialisti delle varie branche, per garantire le cure ai pazienti con Covid affetti da altre patologie. Esprime gratitudine a tutto il personale che in questi due anni di pandemia ha lavorato con dedizione e competenza”.

Un riferimento anche alla diffusione del contagio tra i più piccoli: “A causa della contagiosità del virus nei bambini si ritiene necessaria, qualora venga trasferito il reparto di pediatria in altro nosocomio della provincia, la realizzazione di un reparto Covid pediatrico, essendo quello più vicino all’ospedale Di Cristina di Palermo”.

Il Pd di Marsala, poi, in previsione di un picco del contagio previsto per la fine del mese, “ritiene necessaria una struttura da campo, con ulteriore personale sanitario a supporto del pronto soccorso, per fronteggiare la pressione crescente sulle aree di emergenza da parte di pazienti Covid, con le ambulanze in coda per ore come è già avvenuto pochi giorni fa. Il circolo di Marsala ha chiesto al gruppo parlamentare all’A.R.S. e al suo Presidente onorevole Giuseppe Lupo, di intraprendere subito un’interlocuzione con il Governo Regionale per affrontare la grave situazione sanitaria del nostro territorio”. Il Partito Democratico di Marsala rivolge, infine, un accorato appello ai cittadini a vaccinarsi e a far vaccinare i propri figli minori. “Solo così si può fermare la circolazione del virus”.