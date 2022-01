Erice, all’Istituto Florio sospesi gli eventi in presenza

A causa dell’aumento esponenziale dei contagi dovuti alla pandemia da COVID-19, l’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice ha deciso di sospendere gli eventi in presenza precedentemente calendarizzati nell’ambito delle attività di orientamento, compreso l’Open day in programma il 15 gennaio 2022. Secondo quanto precisa la Dirigente Scolastica, Pina Mandina, tuttavia, le famiglie interessate a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto Superiore (Istituto professionale per l’accoglienza e l’ospitalità alberghiera, e Liceo opzione economico-sociale con curvatura in comunicazione e cultura enogastronomica) potranno fissare un appuntamento on line e in presenza con i referenti dell’orientamento inviando una mail ai docenti della scuola ai seguenti indirizzi: renda.anna@alberghieroerice.edu.it e martinez.manuel@alberghieroerice.edu.it, oppure contattando l’Istituto telefonicamente ai numeri 3477401598 o 0923556001 per lo Sportello di orientamento Individuale o in piccoli gruppi che si svolgerà dal 10 al 20 gennaio 2022, dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 19.