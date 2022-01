Coronavirus in Italia, quasi 200 mila i nuovi casi. In Sicilia +12.425 positivi

Torna poco sotto la soglia dei 200 mila nuovi casi il trend giornaliero dei contagi da Covid-19 in Italia. Gli attuali positivi sono adesso 1.818.893 sul territorio nazionale, per effetto di 197.552 nuovi casi, 184 decessi e 52.529 guarigioni, registrati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 16,2%.

La Lombardia fa i conti con un nuovo exploit di contagi giornalieri (+48.808). A seguire Veneto (+21.056), Piemonte (+18.220), Toscana (+15.892), Emilia Romagna (+14.901), Lazio (+14.850).

In Sicilia i nuovi casi sono stati 12.425, con 24 deceduti, 1.234 guariti e un numero complessivo di attuali positivi che sfiora quota 100.000 (precisamente, 99.551). I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 1.187 (+49 rispetto al report precedente) di cui 137 in terapia intensiva e 1.050 in degenza ordinaria nei reparti Covid. Il tasso di positività nell’isola è al 27%.

Tra le nove province, si registrano nuovi exploit a Catania (+2737) e Palermo (+2439). A seguire Messina (+1.803), Siracusa (+1.472), Ragusa (+1.374), Trapani (+897), Caltanissetta (+698), Agrigento (+647) ed Enna (+358).