L’Asp alla Regione: “Zona arancione per tutta la provincia di Trapani”

L’Asp di Trapani ha chiesto l’istituzione della zona arancione nei Comuni della provincia di Trapani, Nel corso della riunione odierna, avvenuta il videoconferenza, è stato evidenziato che dal monitoraggio della settimana compresa tra il 27 dicembre e il 2 gennaio si è registrata un’incidenza settimanale provinciale pari a 650 positivi per ogni 100 mila abitanti, decisamente superiore rispetto alla soglia critica dei 250 positivi ogni 100 mila abitanti, che solitamente determina il passaggio alla zona arancione. Numeri che certificano un tasso di positività pari al 40% (il doppio rispetto alla media nazionale) e un incremento del 15% rispetto alla settimana precedente. Alla luce dell’evidente evoluzione esponenziale dei contagi, sentiti i pareri dei sindaci del territorio e del prefetto di Trapani, l’Asp propone alla presidenza della Regione l’adozione della zona arancione nei Comuni della provincia per un periodo di 15 giorni.

“Nelle prossime ore – scrive sulla propria pagina facebook il sindaco lilibetano Massimo Grillo – sapremo se Marsala verrà dichiarata, come probabile, zona arancione. Solo in questo caso, così come previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Siciliana potrò adottare, previo parere dell’Asp apposita ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza con conseguente attivazione della Dad. Nelle ultime ore noi sindaci della provincia di Trapani siamo stati in continuo contatto per concordare una linea comune. In queste riunioni ho personalmente chiesto all’Asp di dare un parere chiaro rispetto allo stato dei contagi nella nostra città. Sono in attesa, pertanto, che il Governo Regionale recepisca la proposta dell’Asp di istituire la zona arancione anche per il comune di Marsala, per i prossimi 15 giorni. Qualora il Governo Regionale decidesse di istituire la zona arancione nel nostro comune, sappiate che un minuto dopo sarò pronto ad emanare un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole della nostra città”.