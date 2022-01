Covid: in Italia +189.109 positivi, in Sicilia +7.328 e 1.020 guariti

In Italia oggi si sono registrati 189.109 nuovi casi di Coronavirus con 231 deceduti (totale da inizio pandemia di 138.276) e 33.037 guariti (totale 5.196.642). I tamponi effettuati sono stati 1.094.255: la positività sale a 17,3%, ieri era al 13,9%.

Sono 1.428 i pazienti in terapia intensiva (+36) con 132 ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.364 (+452).

Sono 1.421.117 gli attuali positivi in totale nel Paese con un incremento di 155.820 casi.

In Sicilia invece, sono 7.328 i nuovi positivi al Covid-19, con 32 deceduti (totale 7.615) e 1.020 guariti (totale 325.646). La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: n.8 il 04/01/2022 – n.19 il 03/01/2022 – n.1 il 02/01/2022 – n.1 il 01/01/2022 – n.2 il 31/12/2021 – n.1 il 27/12/2021.

Gli attuali positivi sono 67.198, con un incremento di 6.276 casi.

I tamponi effettuati sono in 24 ore +60.862.



I ricoverati totali sono 1.028 (+21), mentre quelli in terapia intensiva sono 115 (+1).