E’ morto il poeta dialettale marsalese Paolo Ruggirello, oggi i funerali

E’ morto il poeta marsalese Paolo Ruggirello, aveva 93 anni ed era originario della contrada Strasatti. Un uomo apprezzato da tutti per la sua arte, esponente della poesia dialettale siciliana.

Dopo aver lavorato nei campi e nelle cave di tufo, dal 1973 ha lavorato come bidello in diverse scuole elementari nella sua terra d’origine. Nel 1987 viene pubblicata la sua prima raccolta di poesie, “Scrivu a tempu persu”. Da allora, le sue poesie sono state riportate in numerose raccolte che ospitano liriche di diversi autori dello scenario regionale e nazionale.

E’ stato anche esponente del Partito Comunista locale. I funerali si svolgeranno questa mattina, 29 dicembre, alle ore 11.15, presso la Chiesa Madre di Petrosino.