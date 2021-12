Coronavirus nel trapanese, +339 positivi nelle ultime 24 ore. Marsala tocca quota 689, Trapani 824

La curva dei contagi continua a crescere in maniera esponenziale, anche in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore sono stati 339 i nuovi casi, al netto di decessi e guarigioni all’interno del territorio trapanese. A riportarlo è il sito del Ministero della Salute, in una giornata che ha visto numeri da record sia a livello nazionale (+98.020 positivi), che a livello regionale (+3.729). Mai, dall’inizio della pandemia, si erano toccati questi picchi, a testimonianza di un’incidenza legata alla variante Omicron che sta cambiando le carte in tavola, rispetto alla narrazione epidemiologica degli ultimi mesi.

Di seguito la ripartizione aggiornata dei contagi in provincia, in base all’ultimo report dell’Asp: Alcamo 347, Buseto Palizzolo 25, Calatafimi Segesta 63, Campobello di Mazara 65, Castellammare del Golfo 119, Castelvetrano 230, Custonaci 76, Erice 350, Favignana 91, Gibellina 17, Marsala 683, Mazara del Vallo 305, Paceco 128, Pantelleria 23, Partanna 52, Petrosino 21, Poggioreale 11, Salaparuta 36, Salemi 39, San Vito Lo Capo 36, Santa Ninfa 63, Trapani 824, Valderice 106, Vita 5.

Alla luce di ciò sono 3715 gli attuali positivi in provincia di Trapani, al netto di decessi (446) e guarigioni (21212) accertati dall’inizio dell’emergenza pandemica da Coronavirus.

Aumenta il numero dei ricoveri: 5 in terapia intensiva, 14 in semi intensiva, 27 in degenza ordinaria.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1050 tamponi molecolari ed effettuati 412 test per la ricerca dell’antigene.

Dall’inizio della pandemia, sono stati 24.467 i soggetti che hanno contratto il Covid-19 in provincia di Trapani. Il trapanese si piazza al quinto posto tra le province siciliane in base ai contagi complessivi, dietro Palermo, Catania, Messina e Siracusa, ma davanti a Ragusa, Caltanissetta, Agrigento ed Enna.