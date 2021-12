Secondo il bollettino previsionale della Protezione Civile, il Sud Italia torna in fascia gialla come criticità metereologica. In Sicilia Nord-Orientale, nel versante tirrenico e isole Eolie, nell’area Centro-Settentrionale il rischio idraulico prevede una criticità ordinaria.

Sull’isola, versanti Nord-Orientale, tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, ionico, nel Bacino del Fiume Simeto, previsti temporali e allerta idrogeologica.