Erice: definita la Rassegna Libriamoci, incontro con l’Autore dell’Istituto “Florio”

Sono Edith Bruck, Vauro Senesi, Stefania Auci e Carmelo Sardo, i prossimi protagonisti della Rassegna “Libriamoci – Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Superiore “I. e V. Florio” di Erice in collaborazione con la Libreria Galli-Ubik Erice, generalmente con doppio appuntamento: la mattina per gli studenti e il pomeriggio per la cittadinanza.

Già fissate le date per i quattro nuovi incontri: 28 gennaio, 17 febbraio, 18 marzo e 22 aprile. Un appuntamento ormai fisso per la scuola diretta dalla preside Pina Mandina, per promuovere la lettura e offrire spunti di confronto e riflessione inseriti nel programma didattico e nell’offerta formativa, che gli studenti vivono puntualmente da diversi anni.

“Una nuova stagione dedicata ai libri e ai loro autori – dice la Dirigente Scolastica – che ha già ospitato autori di spessori quali Romana Petri, Viola Ardone e Daniele Mencarelli”. La Rassegna si avvale del patrocinio dei Comuni di Trapani ed Erice.