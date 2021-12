Strada rattoppata e buche nei marciapiedi in via Omodei: protestano residenti e negozianti

Gli abitanti della via Giulio Anca Omodei da settimane lamentano una serie di disagi e disservizi nella via, importante arteria del centro di Marsala. Residenti ed esercenti commerciali, hanno più volte segnalato al Comune una perditada una decina di giorni.

“I tecnici intervenuti ci hanno detto che non dipende dalle fognature del Comune – ci dicono – ma intanto è un problema che va risolto perché la perdita finisce nei tombini rilasciando cattivi odori”.

Per non parlare delle buche nei marciapiedi: “Abbiamo segnalato anche buche e dislivelli – afferma un esercente della zona – dove ogni giorno almeno una persona cade o tenta di cadere, col rischio di farsi molto male. Della vicenda abbiamo interessato anche alcuni consiglieri comunali. Giorni fa, quando gli operai sono venuti a sistemare la strada, hanno spazzato via pezzi di asfalto che sono finiti negli ingressi dei portoni e dei nostri negozi, dandoci problemi all’apertura. Proprio ieri hanno ripulito per fortuna”.

Inoltre, nella vicina via Gagini, che collega la via Amendola con la Anca Omodei, la strada continua ad essere “rattoppata” con schegge di pietrisco rimasto lì. “Chiediamo al Comune di Marsala, al sindaco e all’assessore competente – continuano ancora abitanti e negozianti – di monitorare l’area per migliorarne il decoro”.