Marsala: niente bus il 25 e 26. Crolla ponticello sulla SS 199

Domani, Festività di Natale, e domenica 26 dicembre, sarà sospeso il servizio di Trasporto pubblico. Oggi, inoltre, saranno sospese le due corse serali delle 20,10 che collegano Marsala a Petrosino (linea 1) e a Granatello (linea 7).

L’Anas invece, comunica che rimarrà chiusa al traffico fino al prossimo 31 gennaio la Strada Statale 199 Marsala – Salemi nel tratto compreso fra il Km. 30+700 e fino al Km. 32+200. La chiusura si impone per riparare un ponticello crollato a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi.

L’Anas per ovviare ai disagi derivanti dall’esecuzione dei lavori ha studiato un percorso alternativo della durata di 10 minuti. Inoltre per i mezzi provenienti da Marsala sarà obbligatoria l’uscita al Km. 21+00 mentre per quelli da Salemi è consigliabile l’utilizzo dell’autostrada A29 Palermo-Mazara.