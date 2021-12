Egadi: Forgione revoca l’incarico al vice sindaco Sammartano: “Crescenti differenze”

Crescenti differenziazioni di impostazione e di divisione di governo e nel rapporto con l’Amministrazione hanno portato il sindaco delle Egadi Francesco Forgione a revocare le deleghe e l’incarico al vice sindaco Francesco Sammartano, che ha ringraziato per il lavoro svolto in questo anno.

«L’esperienza impellente di ricostruzione della macchina comunale per rispondere alle esigenze quotidiane delle nostre isole e la sfida della programmazione per non perdere le risorse del PNRR – dichiara il sindaco Francesco Forgione – presuppongono da un lato una positiva dialettica democratica e dall’altra un forte clima di fiducia reciproca e collegiale della giunta in un confronto unitario con il Consiglio comunale e la sua maggioranza. Con questo spirito, coerenti con l’impostazione civica della nostra coalizione, affronteremo la nuova fase politico-amministrativa e la conseguente azione di governo del Comune di Favignana-Isole Egadi».