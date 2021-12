Coronavirus in Italia, 28 mila nuovi casi e 123 decessi. Pure in Sicilia ricoveri in aumento

Si conferma il trend al rialzo degli ultimi giorni, con oltre 28 mila nuovi casi di Covid-19 in Italia. Il report aggiornato del Ministero della Salute certifica un ulteriore incremento degli attuali positivi, che arrivano a 347.472. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 12.430 guariti e 123 deceduti. Il tasso di positività scende al 4% con 697.740 tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari. I ricoveri continuano ad aumentare: 86 in più nelle ultime 24 ore, di cui 30 in terapia intensiva.

Lombardia (6.119) e Veneto (4.016) continuano ad essere le regioni con più contagi giornalieri. A seguire Emilia Romagna (2.451), Lazio (2.409), Piemonte (2.326) e Campania (2.256).

In Sicilia sono stati accertati 1.368 nuovi casi, 10 decessi e 601 guariti. Gli attuali positivi tornano a sfiorare quota 20 mila (precisamente, 19.875). I pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere dell’isola sono 549 (+16 nelle ultime 24 ore), di cui 55 in terapia intensiva e 494 in degenza ordinaria presso i reparti Covid. I restanti 19.326 positivi sono invece in isolamento domiciliare, in attesa che si completi il processo di negativizzazione. In rapporto ai tamponi processati, il tasso di positività è del 4,4%.

Tra le province, la quarta ondata continua a far registrare il maggior numero di casi nel versante orientale (351 a Catania, 336 a Palermo). Seguono Palermo (189), Caltanissetta (115), Siracusa (110), Agrigento (106), Trapani (89), Enna (38) e Ragusa (34).