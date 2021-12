Coronavirus in Italia, oltre 26 mila nuovi casi. In Sicilia 1.346 positivi in più

Più ci si avvicina al Natale, più aumentano i contagi da Coronavirus in Italia. Un trend in costante rialzo, che nelle ultime 24 ore conta 26.109 nuovi casi, a fronte di 123 decessi e 13.704 guarigioni. Galoppa, dunque, la crescita degli attuali positivi, che raggiungono quota 317.930. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 718.281 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Rimane stabile il tasso di positività, pari al 3,6%. Aumentano anche le terapie intensive (+47), per un totale di 917 sull’intero territorio nazionale, e i ricoveri (+29).

Tra le regioni, la Lombardia torna a superare la soglia dei 5 mila casi (precisamente 5.304), piazzandosi davanti al Veneto (+3.383), al Lazio (+2.652), al Piemonte (+2.197) e all’Emilia Romagna (+2.077).

La Sicilia fa segnare 1.346 nuovi contagi, 11 decessi e 661 guarigioni. Gli attuali positivi salgono ancora: in base agli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute sono 18.193. Sale anche il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’isola, che adesso sono 512, di cui 52 in terapia intensiva e 460 in degenza ordinaria presso i reparti Covid.

Tra le province il trend più elevato riguarda ancora la Sicilia Orientale, in particolare Catania (268) e Messina (241). A seguire Palermo (221), Trapani (197) e Caltanissetta (128). Sotto quota 100 Ragusa (96), Siracusa (88), Agrigento (69), Enna (38).