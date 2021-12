Ad Otium una settimana di libri e jazz con Mariza D’Anna e Giuseppe Pipitone 4tet

Due gli appuntamenti in calendario questa settimana alla Biblioteca Sociale Ex Libris di Otium ospite la giornalista Mariza D’anna, a seguire concerto jazz. Oggi alle ore 19 Mariza D’Anna racconterà “La casa di Shara Band Ong Tripoli” (Margana Edizioni) e converserà con Elisabetta Quinale.

Mariza D’Anna

Mariza, nata a Trapani, appena nata si è trasferita a Tripli con la famiglia. Tornata in Italia, ha vissuto a Roma e a Genova, città dove si è laureata in Giurisprudenza. Giornalista professionista, ha collaborato con la Rai e altre testate nazionali e dal 1996 dirige la redazione trapanese del Giornale La Sicilia. Venerdì 17 dicembre invece, alle ore 21, torna il jazz in casa Otium. La sede di via XI Maggio/Palazzo Damiani, Jazz House Concert “Giuseppe Pipitone 4tet” con Edoardo Donato al Sax Alto, Dario Silvia al piano, Giuseppe Pipitone al Contrabbasso e Fabrizio Parrinello alla Batteria.

Il quartetto propone un repertorio di composizioni originali di Pipitone insieme a proprie rivisitazioni di alcuni famosi “standards” tratti dal “Great American Songbook”.

Giuseppe Pipitone è un musicista marsalese, laureato in contrabbasso jazz presso il conservatorio Scontrino di Trapani, si forma musicalmente con il pianista siciliano Salvatore Bonafede, a cui ha dedicato l’album “Clandestino” (Lukania records, 2020), inciso in duo con il pianista Gianni Belvisi. Da oltre 10 anni si dedica al jazz, incidendo dischi, organizzando concerti ed esibendosi in numerose rassegne insieme a musicisti di calibro nazionale ed internazionale come Emanuele Cisi, Paolo Passalacqua, Salvatore Bonafede, Michele Gori e tanti altri.

Al Sax alto il giovanissimo mazarese Edoardo Donato. Talento cristallino e musicista di solida preparazione, Donato si è recentemente laureato a pieni voti in sassofono jazz presso il conservatorio Scontrino” di Trapani. Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e si è esibito in numerosi concerti con la Brass Youth Jazz Orchestra.

Al pianoforte Dario Silvia, laureato in pianoforte jazz presso il conservatorio Scontrino di Trapani con il Maestro Paolo Passalacqua, vanta grande esperienza sia in ambito jazzistico che in ambito pop. Con varie incisioni e concerti all’attivo, il pianista marsalese ha recentemente pubblicato il suo primo album da leader “Portrait Of Red” dedicato a Bill Evans e Red Garland, due dei più grandi pianisti della storia del jazz.

Alla batteria Fabrizio Parrinello, anche lui marsalese, laureato in batteria jazz presso il conservatorio Scontrino di Trapani “A. Scontrino”. Batterista affidabile e di grande talento, si forma con il batterista Milanese Cristiano Calcagnile. Si è esibito in numerosi festival e rassegne dedicate al jazz.