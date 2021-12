A Castellammare disagi idrici per un guasto elettrico

Il sindaco di Castellammare Nicolò Rizzo e l’assessore alle manutenzioni Leonardo D’angelo, informano la cittadinanza che «a causa di un guasto al sistema elettrico nel pozzo di Inici è prevista la diminuzione o sospensione della fornitura d’acqua in alcune zone della città, in particolare in zona Bocca della Carrubba e aree limitrofe. Il guasto è già stato segnalato all’Enel ed i tecnici sono al lavoro ma il problema non consente la regolare erogazione idrica su tutto il territorio cittadino».

«Nonostante i disagi che si verificheranno per alcuni giorni, in particolare in alcune zone, l’erogazione al momento non è comunque sospesa in tutta la città e -concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle manutenzioni Leonardo D’angelo- non appena il problema sarà risolto ne daremo immediata comunicazione».