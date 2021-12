Covid: in Italia 20.677 per 776.563 tamponi, in Sicilia oltre mille e incidenza crolla

Condividi su:

Sono 20.677 i nuovi contagiati di Coronavirus, con 120 deceduti (totale da inizio pandemia di 135.049) e 13.908 guariti (totale 4.826.443). Sono 776.563 i tamponi effettuati, con un tasso di positività al 2,7%. Sono invece 863 i pazienti in terapia intensiva in Italia, (+7), gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163 (+212). Sono 297.394 gli attuali positivi nel Paese, con un incremento di 6.637 casi. In Sicilia invece, sono 1.037 i positivi al Covid, con 8 decessi (totale 7.295) e 627 guariti (totale 311.444). *La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: 13/12/21 (n. 1), 12/12/21 (n. 5), 09/12/21 (n. 1) e 17/11/2021 (n. 1). Sono 16.906 gli attuali positivi sull’isola, con un incremento di 402 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +35.240 (si contano anche quelli rapidi): l’incidenza “crolla” e si riporta al 2,94%. Degli attuali positivi, 420 (+24) pazienti sono ricoverati con sintomi, 48 persone sono in terapia intensiva (-4).





















Condividi su: