Torna in casa la Th Alcamo in Serie B Drago con il Giovinetto Petrosino

Solo il tempo di rifiatare per la Th Alcamo dopo la netta vittoria di Messina di mercoledì scorso, con il sette di Benedetto Randes che torna in casa sabato 11 dicembre alle ore 18.30 per affrontare il Giovinetto Petrosino, attualmente quarto in classifica a quota 8, a quattro lunghezza dalla Th Alcamo e dal Palermo appaiate in testa alla classifica, per l’ottava giornata di andata.

Formazione giovane e veloce quella di Petrosino guidata in panchina dall’ex Th Alcamo Stefano Rallo, sin qui sconfitta due volte con Palermo in trasferta di misura e in casa nel turno precedente dall’ Aretusa Siracusa per 21-29.Th Alcamo che rispetto a Messina recupera Lipari e Giorlando ma deve rinunciare ancora al suo specialist difensivo Grizzo per la sua seconda e ultima giornata di squalifica.” Partita molto stimolante per noi giocatori più esperti” dice Angelo Scire’ bandiera della Th Alcamo e miglior realizzazione in attività della pallamano Siciliana, “… giochiamo contro una squadra giovane che sin qui sta disputando un buon campionato con diversi ragazzi che sicuramente diranno la loro in futuro, come i nostri Under 19 del resto, sin qui stanno facendo vedere delle belle cose in questa prima parte della stagione, di certo non possiamo permetterci cali di concentrazione e dobbiamo affrontare tutte le partite con la giusta attenzione e determinazione, in questo contesto noi giocatori più esperti dobbiamo essere da esempio per i giovani, ma soprattutto con qualche anno in più sulle spalle non vogliamo sfigurare al cospetto di questi ragazzi”, ha concluso il Terzino della Th Alcamo.

Giornata questa molto interessante del campionato cadetto, che Domenica metterà di Fronte anche Aretusa Siracusa – Palermo Pallamano, che servirà anche per definire la griglia di partenza della Coppa Sicilia che si giocherà il prossimo 8 Gennaio 2022, riservata alle prime quattro classificate del girone d’andata.