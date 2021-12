Porto di Trapani, inaugurato il Terminal crociere

E’ stato inaugurato oggi il Terminal crociere e passeggeri del porto di Trapani, altra struttura ricettiva dopo il Trapani Fast Ferry Terminal, realizzato nel 2019.

Il valore di questo intervento, assieme ad altri lavori di manutenzione effettuati, è di 7 milioni di euro.

Presenti all’inaugurazione, assieme al presidente dell’Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti , il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, e il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Per dare continuità al progetto del Terminal, si procederà anche a un intervento sulla banchina est del Molo Sanità che riguarda il consolidamento e l’adeguamento antisismico delle strutture di quella banchina.

“Trapani diventa così la porta ‘legale’ italiana dei traffici e dei collegamenti da e per l’Africa”, ha commentato Monti che poi ha aggiunto: “Il porto della Sicilia occidentale ha ufficializzato questo suo ruolo grazie allo sblocco e al completamento di lavori che erano al palo da anni e che hanno consentito allo scalo marittimo, ma anche alla città, di ridisegnare il suo affaccio a mare”.

A Trapani, tra le opere di prossimo inizio, la più importante è quella del dragaggio per un importo di 67 milioni e mezzo di euro. Ci sono quindi i lavori di completamento e adeguamento delle banchine settentrionali (importo del progetto pari a 1.480.000 euro), e il progetto Smart Port per l’efficientamento energetico e l’installazione di un impianto di videosorveglianza in tutto l’ambito portuale. Quindi si passa alle opere con progettazione in fase di definizione che riguardano la rimozione della diga Ronciglio e il dragaggio delle relative aree (banchine molo Ronciglio) per un importo di 28.500.000 euro il consolidamento e l’adeguamento antisismico del vecchio molo Ronciglio e della banchina di Riva (importo di 20.000.000 euro). In scaletta anche la realizzazione del nuovo ponte di collegamento con le banchine Ronciglio del porto per un importo di 8.000.000 euro. Oltre ai lavori di demolizione dell’edificio demaniale in piazzetta del Tramonto, inoltre, intervento di punta è la riqualificazione del waterfront storico del porto di Trapani di 1.500 metri quadrati, il nuovo terminal passeggeri, della passeggiata darsena urbana e del Parco del waterfront (Colombaia – Lazzeretto) per un importo di 54.000.000 di euro, per cui si è proceduto all’affidamento del primo step della progettazione con contestuale redazione degli studi di Via, Vas e variante localizzata al vigente Prp.