Morte Maltese (Canale 2), il cordoglio dell’Amministrazione comunale. “Apprendiamo con tristezza del decesso di Mario Maltese, editore dell’emittente televisiva privata “Canale 2”- sottolineano il sindaco Massimo Grillo e il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano -. Con il suo impegno e la sua caparbietà ha fatto in modo che l’emittente, nei suoi decenni di attività, rappresentasse un punto di riferimento informativo e comunicativo, su diversi aspetti, non solo per i marsalesi ma per l’intera popolazione del nostro circondario. Alla famiglia le nostre sentite condoglianze unitamente a quelle degli Organismi istituzionali che rappresentiamo”.

I funerali si svolgeranno oggi, alle ore 12 nella Chiesa di contrada Strasatti.