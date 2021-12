Handball: Alcamo vince a Messina il recupero di Serie B, resta in testa alla classifica

Sesta vittoria consecutiva per la Th Alcamo a Messina nel recupero della seconda giornata.

Alcamo si riporta così in testa alla classifica agganciando nuovamente il Palermo Pallamano.Per la formazione di Benedetto Randes secondo impegno consecutivo fuori casa e nonostante dieci giorni di pausa dall’ultima partita giocata a Marsala la Tha ha dimostrato di essere formazione concentrata e determinata se pur in formazione rimaneggiata. Solo tre minuti per carburare per il sette Alcamese che va sotto 2-1, poi con un perentorio 9-0 di parziale la Th Alcamo si mette avanti, per concludere poi il primo tempo sul 11-20.

Alcamo nonostante le assenze di Grizzo, Giorlando e Lipari trova in grande spolvero Vito Vaccaro, Saitta, Saullo mentre gli Under 19 Cicirello, Dattolo Orlando e Pizzitola giocano una partita da veterani, al pari del sempre eterno Angelo Scire’. Ancora una volta determinate il portiere Greco Chrimatopoulos autore di una buona prestazione che ha dato sicurezza a tutta la difesa Alcamese. Secondo tempo che scivola via con il Messina che trova nel giovane D’Arrigo la via del gol dopo che gli esperti Costarella, Abbate e Torre hanno sofferto maledettamente la retroguardia Alcamese.

Finisce cosi 24-40, con la Th Alcamo chiamata Sabato prossimo a difendere la sua lider ship del campionato ospitando al Nuovo Pala Verga il Giovinetto Petrosino.

Th Alcamo a quota 12 con il Palermo, con i palermitani chilomati domenica prossima a Siracusa alla sfida di alta classifica con gli aretusei a due punti dalla formazione palermitana, mentre come detto la Th Alcamo riceverà al Nuovo Pala Verga il Giovinetto quarto in graduatoria a quota 8 Sabato 11 dicembre alle ore 18.30.