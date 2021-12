Vandalizzato il Monumento ai Mille, probabile furto all’associazione Medico-Chirurgica Lilybetana

E’ stato vandalizzato da una decina di giorni il Monumento ai Mille di Marsala. La struttura che tanto a fatina in oltre 35 anni è stata portata a compimento – con tanto di inaugurazione in pompa magna sotto la guida della precedente amministrazione – si trova in pessimo stato da oltre una settimana.

Tutto si trova ancora sotto sopra, i tavoli, alcuni scatoloni, le sedie rosse sono rotte, ci sono diversi documenti per terra, all’interno del Monumento ai Mille qualcuno si è introdotto proprio in corrispondenza con l’inizio dei lavori al Lungomare, nel tratto di fronte il Monumento, che al momento è chiuso, isolato e al buio… proprio come l’opera realizzata in memoria dello sbarco di Garibaldi. Hanno approfittato della situazione per agire indisturbati: ancora non si sa da dove siano entrati.

Non è da alcuni anni solo sede della Pro Loco Marsala, ma anche dell’Associazione Medico-Chirurgica Lilybetana, guidata al momento dall’ex sindaco Alberto Di Girolamo – con cui l’Amministrazione aveva stipulato un comodato d’uso gratuito. I medici tenevano convegni e incontri nella parte sinistra dei locali e lì teneva documenti – non si sa di che tipo – che al momento o risultano dispersi all’interno, o sono stati distrutti o rubati.

L’Amministrazione attualmente non è intervenuta con comunicati stampa in merito alla vicenda, ma si spera che sia stata fatta una denuncia. Ma soprattutto quello che sarebbe importante sapere è se quanto meno erano attive nel luogo, le telecamere di video-sorveglianza.