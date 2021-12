Sport e benessere: quali sono gli integratori giusti?

Diversi studi hanno evidenziato che lo sport, praticato a qualunque livello, è in grado di migliorare non solo la forma fisica ma, con questa, anche il benessere psicologico. Gli studi universitari dimostrano che attività di tipo aerobico, come bicicletta e corsa, sono in grado di aumentare le abilità cognitive, proteggono la salute del cervello e del sistema nervoso. Lo sport allena il fisico e la mente! Allenarsi regolarmente blocca la perdita di neuroni collegata all’età e contrasta l’invecchiamento, migliorando i deficit in presenza di malattie degenerative. Oggi la plasticità neuronale, ovvero la capacità di creare nuove sinapsi, è al centro delle nuove ricerche nell’ambito delle neuroscienze.

I BENEFICI DELLO SPORT – Rafforza muscoli ed articolazioni, con miglioramenti anche nella postura e nella resistenza alla fatica quotidiana, ottimizza il metabolismo, migliora il rapporto tra massa grassa e massa magra del corpo, perché viene regolato lo stimolo della fame e si riequilibrano i parametri ematochimici, aumenta la capacità e l’elasticità dell’apparato respiratorio, anche a riposo, per la maggiore richiesta di ossigenazione a cui sono chiamati gli alveoli polmonari durante l’esercizio fisico, migliora la capacità contrattile del cuore e la sua irrorazione coronarica e combatte i disturbi dell’umore (maggiori informazioni).

QUALI INTEGRATORI ASSUMERE – Fare sport, però, comporta chiaramente uno sforzo fisico. Una buona dieta, ricca di vitamine e minerali completi, è fondamentale per mantenere il benessere del nostro organismo e per dare il meglio durante l’attività sportiva. Se la dieta regolata non è sufficiente ad apportare il livello energetico necessario all’attività sportiva oppure non basta a compensare l’energia consumata durante o dopo una prestazione sportiva, si consiglia di integrarla con i prodotti giusti, che aiutano ad assorbire gli elementi nutritivi migliorando il proprio livello energetico generale e aiutando gli sportivi e tutti coloro che praticano regolarmente attività fisica a raggiungere i massimi risultati mantenendo i giusti livelli di energia, prima, durante, e dopo ogni gara o allenamento.

Gli integratori per lo sport a base di creatina sono particolarmente raccomandati per recuperare energia dopo l’esercizio fisico. Per garantire un buon metabolismo sono invece raccomandati gli integratori alimentari a base di vitamina C, che aiuta il corpo a disfarsi delle sostanze che non gli sono più necessarie. Vi sono poi gli integratori alimentari a base di magnesio che aiuta a convertire i nutrienti in energia per il proprio corpo.