Mazara: quattro consiglieri comunali aderiscono all’Udc

L’Udc torna ufficialmente ad essere rappresentato nel consiglio comunale di Mazara del Vallo con ben quattro consiglieri. La costituzione del gruppo consiliare dello scudo crociato è stata possibile grazie all’adesione dei consiglieri comunali Enza Chirco, Pietro Marino, Antonio Colicchia e Ilenia Quinci.

Soddisfatto per la scelta dei consiglieri mazaresi l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano: “La costituzione del gruppo consiliare dell’Udc a Mazara del Vallo è dopo il successo nelle recenti elezioni amministrative in Sicilia un segno di ulteriore vitalità del progetto politico dell’Udc che si candida ad essere il punto di riferimento per il mondo centrista nella coalizione di centrodestra”.

Ai nuovi rappresentanti dello scudo crociato in consiglio comunale anche il benvenuto del commissario provinciale dell’Udc Fabio Bongiovanni: “Sono certo che a Mazara l’Udc potrà contare su una squadra coesa ed unita capace di portare avanti le numerose istanze che provengono dal territorio”.

Il nuovo gruppo consiliare vedrà come capogruppo il consigliere Pietro Marino e come vice capogruppo il consigliere Antonio Colicchia.