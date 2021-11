Maltempo a Marsala, tutti gli interventi per i danni in centro e nei versanti sud e nord

Il maltempo che nei giorni scorsi ha investito anche Marsala, ha causato alcuni danni, fortunatamente senza alcun coinvolgimento di persone. Per le forti raffiche di vento, un palo della luce in Piazza Del Popolo e un semaforo in contrada Bosco si sono abbattuti sulla strada, con immediato intervento della Polizia Municipale; mentre grossi rami si sono staccati da alcuni alberi di via Sibilla, viale Isonzo e Piazza Del Popolo, con il conseguente intervento dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza le piante interessate.

Stamani, con il miglioramento delle condizioni meteo e l’attenuarsi del vento, l’Amministrazione Grillo ha coordinato gli altri interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza in alcune vie. A cominciare dalla litoranea sud dove, nel pomeriggio, l’Assessorato ai Lavori Pubblici diretto da Arturo Galfano ha seguito l’intervento di rimozione delle alghe che avevano invaso la carreggiata. Nel tratto più esposto alle intemperie (dalla Florio alla palazzina Ingham), mezzi e uomini del verde pubblico hanno spazzato la carreggiata, ora nuovamente transitabile

Sul versante nord, anche le acque della Laguna si sono aspramente agitate, invadendo con alghe e detriti la strada litoranea e, con essa, il lato occupato dalla pista ciclopedonale. L’assessore Michele Milazzo, solo nel pomeriggio ha avuto la disponibilità dei tecnici dell’Energetikambiente per un sopralluogo, cui seguirà la relazione sugli interventi di competenza che dovranno essere eseguiti e che il dirigente del settore Ambiente dovrà valutare.