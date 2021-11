Diportista in difficoltà a Pantelleria, la Guardia Costiera lo soccorre

Nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria hanno tratto in salvo un diportista in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteomarine. L’uomo, un abitante dell’isola, di 51 anni, era rimasto in balìa delle onde al centro del porto di Pantelleria, a causa di un’avaria al motore. Le forti raffiche di vento arrivate ad oltre 70 km/h di intensità, hanno spinto velocemente l’unità in direzione degli scogli affioranti. L’impossibilità a manovrare l’unità a causa dell’avaria e le forti raffiche rendevano concreto il pericolo di un possibile naufragio sui bassi fondali. Grazie al tempestivo intervento degli uomini della Guardia Costiera di Pantelleria, a bordo di un mezzo navale del Corpo, intervenuti immediatamente dopo la ricezione della richiesta di assistenza, l’uomo, in stato di evidente agitazione, è stato tratto in salvo e la pertinente unità da diporto messa in sicurezza presso una banchina del compendio portuale. Le operazioni di salvataggio sono state rese difficoltose a cause delle impervie condizioni meteo marine in atto.