Di Pietra lascia Progettiamo Marsala e con Orlando costituisce il gruppo Civicamente

Gabriele Di Pietra lascia il gruppo Progettiamo Marsala. L’annuncio è arrivato nel corso della seduta consiliare odierna. A leggerlo dai banchi di Sala delle Lapidi è stato Di Pietra, che ha contestualmente annunciato la costituzione di un nuovo gruppo, denominato Civicamente, in cui lo stesso giovane consigliere fungerà da capogruppo, affiancato dal collega Leo Orlando. Di Pietra ha spiegato il suo malessere rispetto alle dinamiche interne alla maggioranza, pur rivendicando la propria esperienza all’interno di Progettiamo Marsala, a fianco dell’attuale vicesindaco Paolo Ruggieri e del compianto Enrico Russo.

“In questo anno mi sono accorto che non tutto è come dovrebbe essere e che la politica è distante dai giovani”. Nei confronti dell’amministrazione, Di Pietra ha lamentato un deficit di programmazione e di condivisione. “In questi 12 mesi, quante volte ci siamo visti per confrontare un’idea di città e portarla avanti?”, ha chiesto provocatoriamente il consigliere, rivendicando una scelta di coscienza. “Non chiediamo nulla, mai chiederemo un assessorato. Vanno bene quelli che lei, sindaco, riterrà opportuni per amministrare la città. Continueremo a dare il nostro contributo quando ci verrà permesso”. Infine, Di Pietra ha detto: “Mi auguro che questa città possa definitivamente liberarsi, prima possibile, da una mentalità politica che pensa solo alle poltrone. Quando entro nei bar e sento parlare la gente, non vorrei avere solo la mascherina, ma un cappuccio nero in cui nascondermi”.