Contrasto ai disagi socio-economici da Covid, il Comune di Marsala presenta la relazione in Prefettura

Il disagio sociale ed economico causato anche a Marsala dall’emergenza sanitaria, maggiormente sofferto dalle fasce più deboli della popolazione, è stato contrastato dall’Amministrazione comunale con adeguati strumenti messi in atto dall’Assessorato ai Servizi sociali diretto da Giuseppe D’Alessandro.

In particolare, come si evince dalla relazione prodotta dalla dirigente Matilde Adamo – ed inviata anche alla Prefettura di Trapani che monitora gli interventi dei Comuni del territorio – nell’ultimo bimestre gli aiuti alla cittadinanza si sono concentrati sull’assegnazione dei “buoni spesa” e nella realizzazione delle azioni previste nel progetto “Dall’Io al Noi”.

Sul fronte delle risorse assegnate dal Fondo di Solidarietà Alimentare stanziato dallo Stato – quasi 750 mila euro -, ai 1.044 nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale, sono stati assegnati complessivamente oltre 600mila euro, con consegna dei voucher elettronici in due tranche a seguito di altrettanti avvisi/bandi pubblici. Con riguardo al progetto “Dall’Io al Noi”, la coprogettazione con soggetti del Terzo Settore – al fine di fornire aiuti alle fasce deboli della popolazione colpite dall’emergenza Covid – ha visto concretizzarsi numerose azioni: sostegno al pagamento di utenze, farmaci, canoni di locazione, accoglienza abitativa in caso di emergenza; orientamento formativo/lavorativo per chi è rimasto disoccupato o ha subito danni per l’attività professionale svolta; contenimento dello stato di solitudine; misure di solidarietà alimentare; potenziamento dell’attività socio-aggregativa per i disabili; attività ludico/ricreative in favore di minori in famiglie disagiate.

“Il monitoraggio dell’ultimo bimestre – afferma il sindaco Massimo Grillo – dà l’idea del corposo lavoro prodotto sul sociale anche nel periodo emergenziale. Uno spaccato significativo della progettualità avviata e che si aggiunge a quella in corso, nonché all’altra programmata e in procinto a realizzarsi”. Il riferimento è alle attività pronte a partire, quali il Centro ascolto tossicodipendenze, il Centro Elios per gli aiuti a disabili adulti e minori, l’attività educativa domiciliare, nonché l’organizzazione delle due Giornate sociali del prossimo dicembre, quella sulla disabilità il 3 dicembre e l’altra sullo Sport Inclusivo il 23.