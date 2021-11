PalaIlio, il sindaco di Trapani dispone sopralluogo per accertare le criticità

A seguito delle segnalazioni comparse sui social network in merito alle infiltrazioni d’acqua che si sono verificate ieri pomeriggio al PalaIlio, durante lo svolgimento della gara di campionato della Pallacanestro Trapani, allertato anche da alcuni tifosi, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida prontamente interveniva già nel pomeriggio di ieri, ricevendo per le vie telefoniche in serata rassicurazioni di un pronto intervento da parte dell’ingegnere Bosco (responsabile impianto per la società Pallacanestro Trapani), poi invece smentito dal comunicato notturno della stessa società.

Stamani, anche al fine di porre fine tanto all’increscioso fenomeno conseguente alle condizioni meteo avverse, quanto accertare nel merito di eventuali responsabilità sul mancato intervento e/o debito di manutenzione, Tranchida ha disposto per mercoledì un immediato sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e la ditta che ha eseguito i lavori in contraddittorio con la stessa società sportiva.

“Abbiamo investito svariate centinaia di migliaia di euro per interventi necessari all’impianto e notoriamente attesi da decenni – dichiara il primo cittadino trapanese – e non vorrei che qualche sottovalutazione tecnico progettuale o diversamente gestionale, del valore di poche migliaia di euro, renda finanche inagibile l’impianto. Non intendo consentire ciò, tanto in danno alla squadra quanto ai tifosi ma anche al corretto e doverosamente mantenimento patrimoniale dell’impianto comunale, pertanto – conclude – anche al fine di fugare strumentalizzazioni politiche e non, se dovessero esservi responsabilità andranno parimenti accertate e perseguite”.