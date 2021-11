Marsala, grosso ramo si stacca dall’albero in Piazza del Popolo. Cade anche palo della luce

Dopo l’albero di viale Isonzo, anche un altro grosso ramo si è staccato a causa del maltempo – principalmente per il forte vento – che da ieri si è abbattuto su Marsala e sul trapanese.

Questa volta è accaduto a Piazza del Popolo, come già una volta è successo, proprio in una zona dove erano parcheggiate delle auto. Sul posto anche un palo della illuminazione è stato tranciato in due, crollando sulla pubblica via.

La Polizia Municipale, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri, ha transennato l’area e regolato la viabilità nell’incrocio.