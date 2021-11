Vittoria pesante per il morale come per la classifica del Marsala Calcio. Il Casteltermini torna alla vittoria e lo fa in maniera perentoria nello scontro diretto per la salvezza in casa contro la Dolce Onorio. I granata si sono infatti imposti con un netto 3-0, frutto della rete di Agnello nel primo tempo e dei gol di Sylla e Bucceri nella ripresa.

Il Marsala è sempre più a fondo classifica con 3 punti, a 5 il Cus Palermo e a seguire Monreale e proprio Casteltermini.