Chiude il plesso “Pestalozzi” del Sirtori, maltempo ha creato criticità. Si attende relazione tecnica

Non c’è pace per l’Istituto “Sirtori” di Marsala. Dopo l’inagibilità delle 11 aule nel plesso centrale, una verifica speleologica nel plesso “Pestalozzi” avrà come conseguenza l’immediata sospensione dell’attività didattica.

Da domani, 30 novembre, si disporrà la chiusura del plesso “Pestalozzi”, tenuto altresì conto delle avverse condizioni climatiche che potrebbero aggravare la criticità emersa (presenza di cavità). Si è convenuto di sospendere le attività scolastiche fin dalla giornata di martedì in attesa della relazione finale il cui contenuto è stato anticipato per le vie brevi.

Nel prendere atto della relazione prodotta dal dirigente del Settore comunale Pianificazione e Gestione del Territorio, il sindaco Massimo Grillo, la dirigente scolastica della “Sirtori” Katia Tumbarello, l’assessore Antonella Coppola e il segretario generale Andrea Giacalone hanno pertanto convenuto sulla opportunità di sospendere le attività scolastiche.

Domattina il sindaco, acquisita la relazione tecnica firmerà apposita ordinanza sindacale. La stessa dirigente scolastica, intanto, ha inoltrato la comunicazione di sospensione delle attività scolastiche alle famiglie interessate, disponendo la DAD per gli alunni del plesso “Pestalozzi”.