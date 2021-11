Calcio: Petrosino e Trapani pareggiano 2-2

Finisce 2-2 al Comunale di Petrosino tra i padroni di casa e l’Asd Accademia Trapani.

L’Asd Petrosino non riesce a condurre in porto la vittoria nonostante il doppio vantaggio, maturato nel primo tempo grazie ai gol di Amodeo (che sfrutta un infortunio di Mistretta) e Tilotta. Al 36’ Nolfo accorcia le distanze per i trapanesi che sfiorano il pareggio pochi minuti dopo e si vedono annullare un gol di Culcasi per fuorigioco fischiato dall’arbitro Matranga.

Nella ripresa, dopo altre occasioni l’Accademia passa ancora con Nolfo che insacca su cross di capitan Cammareri. Nel finale entrambe le squadre provano a segnare il gol della vittoria, ma è il Petrosino ad avere l’occasione più ghiotta, sventata da un salvataggio sulla linea di Parisi quando il pallone sembrava già destinato in fondo al sacco. Nel secondo dei cinque minuti di recupero, il trapanese Giuffè sfiora la definitiva rimonta con un colpo al volo di poco sopra la traversa.

Il commento di mister Alberto Amoroso nel post partita: «Oggi non era facile dopo un’iniziale situazione di svantaggio. Il Petrosino è una squadra che fa male se ha a disposizione degli spazi. Siamo stati bravi a riprenderla cercando di vincerla: se avessimo segnato il terzo gol, non ci sarebbe stato nulla da recriminare. Abbiamo condotto la partita, macinando gioco: devo fare i complimenti ai miei ragazzi, prestazione da squadra importante».



IL TABELLINO



ASD ACCADEMIA TRAPANI-ASD PETROSINO 1969 2-2



Asd Accademia Trapani: Mistretta F., Tosto (Abita 51’)(Trapani 87’), Parisi, Graziano, Culcasi N., Culcasi S., Giuffrè, Cammareri, Nolfo, Castiglione S., Riggio. A disposizione: Rao, Castiglione J., Mistretta G., Nieto, Laudicina, Basciano. All. Amoroso



Asd Petrosino 1969: Rustico, La Spisa, El Gharbaoui (Troia 73’), Ceesay, Gancitano, Agate, Sabally (York 70’), Siragusa, Amodeo (Licari 93’), Tilotta (Sanneh 89’), Manneh. A disposizione: Lentini, Fusinato, Sellitto. All. Ingargiola



Arbitro: Giuseppe Matranga di Palermo



Reti: Amodeo 4’, Tilotta 28’, Nolfo 36’ e 74’



Note: Ammoniti Agate, Sabally, Manneh, Rustico, Riggio, Castiglione S. 85’

Calci d’angolo: 1-6

Recuperi: 2’ pt; 5’ st