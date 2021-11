A Petrosino il PD parla di violenza sulle donne con studenti del Geometra e l’intervento di Laura Boldrini

Si è tenuto oggi l’incontro organizzato dalla segretaria del Circolo PD di Petrosino, Giovannella Maria Licari, con i giovani dell’Istituto Tecnico per Geometra di Petrosino per parlare di violenza sulle donne. Importante è stato l’intervento della deputata Lauta Boldrini, che ha appositamente mandato un contributo video, della presidente del partito Valentina Cuppi, oltre alla presenza fisica della presidente provinciale del PD Valentina Villabuona.

Ruolo importante lo hanno avuto le associazioni, quale la Co.TU.LE.VI, presente a Petrosino con uno sportello di ascolto, gestito dalle operatrici e da Antonella Milazzo, e la FI.DA.PA. Marsala di Rita Canino.

“Oggi è stata una giornata intensa, ricca di contenuti e di emozioni – afferma la Licari -. La scelta di fare un incontro dedicato ai giovani, per parlare di violenza sulle donne, ci ha regalato molte soddisfazioni. In primis quella di aver visto l’emozione negli occhi delle ragazze e dei ragazzi che ci hanno ascoltato con molta attenzione per tutta la mattinata. Che se ne parli, sempre”.