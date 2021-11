Convocazione in maglia azzurra per Giorgio Adamo della Puleo Il Giovinetto Petrosino

L’atleta petrosileno Giorgio Adamo, in forza alla Puleo Il Giovinetto Petrosino, parteciperà allo stage con la nazionale Under 18, ne “La Casa della Pallamano” di Chieti, in vista della preparazione agli M18 EHF EURO della prossima estate in Montenegro.

Giorgio Adamo sarà impegnato con gli atleti del Campus Federale dal 28 novembre al 2 dicembre in uno stage che prevede anche due amichevoli con i coetanei dell’Israele.

Grande soddisfazione per la società petrosilena impegnata nel campionato di serie A2, nel quale militano tanti altri giovani locali come Girolamo De Vita, Nicolas Vinci, Antonino De Vita, Giorgio Mannone, reduci da tanti successi nei campionati giovanili.