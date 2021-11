Giornata contro la violenza sulle donne: al Parco delle Partigiane due panchine per la memoria

Domani si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – e diverse sono le iniziative di associazioni, istituzioni e scuole a Marsala. Le associazioni cittadine ANDE, CIF, FIDAPA, i Centri antiviolenza “Casa di Venere” e Metamorfosi, il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine delle avvocate ed avvocati di Marsala, Libera presidio di Marsala, ANPI, Archè, “Amici del Terzo Mondo”, U.S.S.M, hanno organizzato un momento di riflessione e ricordo di tutte le violenze di genere, di tutte le donne che hanno subito abusi, fisici e psicologici, da parte di un marito, un compagno, un fidanzato, un padre, un fratello, un amico… donne tenute ostaggio altresì dal punto di vista economico.

Per l’occasione saranno installate due panchine – una rossa ed una arcobaleno – come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e contro l’omofobia e la transfobia, soprattutto dopo la mancata approvazione della legge Zan che inasprisce i reati di stampo omofobo. Le panchine sono state realizzate dai ragazzi dell’ U.S.S.M. presso l’Officina di Pinocchio del Centro Sociale di Sappusi e saranno installate, dalle ore 16 di oggi, al Parco delle Partigiane di Capo Boeo, la cui targa toponomastica risulta ancora sfregiata e quindi non riparata