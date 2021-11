GesanCom Fly Volley Marsala vola in B2 e batte anche Albaverde Caltanissetta

Vince e convince, grazie alla sesta vittoria su sei match giocati nella stagione regolare del Campionato di B2 femminile, la GesanCom Fly Volley Marsala che batte in tre set la Traina Srl Albaverde Caltanissetta con i parziali 25/23 25/16 25/19.

Un match molto atteso dagli appassionati di volley che si attendevano una Albaverde combattente e ben attrezzata e che ha dimostrato, in un PalaBellina delle grandi occasioni, quanto di buono prodotto in questa metà del girone di andata, impegnando in un bellissimo incontro le libellule biancoazzurre di Marco Adornetto che, così, rimangono in cima alla classifica del Campionato.

Starting six_ Per la Fly Volley Marsala, Coach Marco Adornetto schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e Lo Iacono, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. La Albaverde Caltanissetta di Coach Francesca Scollo presenta la diagonale Spena/D’Antoni, in banda le schiacciatrici Gervasi/Angilletta e le centrali Ferraloro/La Mattina alternate al libero Tilaro. Primo set avvincente e ben giocato dalle nissene che impegnano Capitan Scirè e Compagne in un paio di importanti recuperi del punteggio ma che imporranno, con la vittoria del set, il loro gioco soprattutto grazie ai turni di battuta di Capitan Chiara Scirè che con la sua vena realizzativa verrà premiata da Simone Tramuta come MVP del match. Secondo e terzo set quasi in fotocopia per le libellule biancoazzurre la cui concentrazione e la capacità di mantenere alta l’attenzione nei momenti delicati dei set riusciranno a creare quel gap che servirà, infine, per aggiudicarsi i parziali.

“Gli avversari ed i media ci sopravvalutato, noi abbiamo i piedi per terra e sappiamo di non essere la squadra ammazza campionato – Chiara Scirè -. Sappiamo anche che dovremo sudare le proverbiali sette camicie in ogni incontro che affronteremo. Di certo non molleremo mai e ci alleneremo con dedizione per “aggiustare” quei fondamentali che non vanno bene”.

Tabellino di gara

Fly Volley Marsala: Scirè 16, Pirrone 12, Spanò 7, Lo Iacono 10, Campagna 8, Simoncini 3.

Albaverde Caltanissetta: Gervasi 8, Ferraloro 7, Angilletta 3, D’Antoni 7, Spena 5, La Mattina 7, Pagano 2.