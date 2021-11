Calcio Femminile: le azzurre asfaltano il Gloria in trasferta

Altra impetuosa cavalcata del Marsala Calcio Femminile in trasferta. Sette giorni dopo il poker di Campionato Eccellenza, oggi è stato il Gloria di San Cataldo (CL) a venire “investito” fra le mura amiche.

E’ terminata 1-7 per le lilybetane il risultato, nella gara valida per l’andata del Turno Preliminare di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia. Risultato in discussione solo per i primi 15 illusori minuti, con Cucuzza e compagne che hanno già ipotecato il passaggio alla fase successiva (quella dei Triangolari), rendendo pura formalità la gara di ritorno di domenica prossima a Marsala. Valeria Anteri sostituisce l’infortunata Bannino con Iannazzo nell’undici di partenza.

A partire forte, a sorpresa, sono le biancorosse nissene che all’8′ minuto trovano l’1-0 che sblocca l’incontro. La sberla subita, però, dà la sveglia alle azzurre: sarà un primo tempo memorabile per loro. Al 15′ Via sguscia sulla destra, il suo cross viene raccolto da Iannazzo per l’1-1. Al 20′ è calcio di rigore per le ospiti: sul dischetto Alcamo è fredda per il sorpasso. Al 30′ è la stessa “nove” trapanese a siglare l’1-3. Al 35′ l’ormai consueto gol dalla distanza, questa volta a firma di Clemente per l’1-4. Al 47′ del primo tempo, Termine segna il gol dell’1-5. Nella ripresa, segnano ancora Termine al 50′ e Alcamo all’80’.