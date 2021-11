Pioli “Rebic out, Ibra o Giroud? Gioca chi sta meglio”

MILANO (ITALPRESS) – Stefano Pioli scalda i motori in vista del match Fiorentina-Milan, in programma sabato sera, e si “gode” il rientro dei Nazionali e i recuperi di Florenzi e Messias. Note “stonate” invece il ko di Calabria in azzurro e la botta rimediata oggi da Rebic in allenamento. Solito ballottaggio fra Ibra e Giroud.

Dall’altra parte i viola hanno la difesa praticamente da inventare. “Diffido sempre dalle squadre che sembrano in difficoltà per le assenze di qualche giocatore. E’ successo anche noi, in certi casi si trovano spesso energie in più. La Fiorentina è una squadra che sa cosa deve fare in campo: domani sarà un partita molto difficile. Vlahovic è cresciuto tanto. Oggi è un centravanti veramente forte”, ha detto il tecnico rossonero.

“La squadra sta bene. Sono dispiaciuto per Calabria, che mancherà per qualche gara, e per Rebic, che stava bene ma che ha preso una botta: domani non sarà del match. A parte Calabria, gli altri nazionali sono tornati in buone condizioni”, ha aggiunto Pioli.

“Leao? Ha avuto modo di ricaricare le pile. L’ho visto bene: è pronto a dare il suo contributo. Pure Kessiè è ok, al pari degli altri centrocampisti. Deciderò domani chi far giocare dal primo minuto e chi fare subentrare eventualmente dopo”, ha detto ancora il tecnico del Milan. “Come noi, i viola hanno una identità forte. Stanno facendo un buon campionato, stanno crescendo tanto. Il merito è anche di Italiano, che ha fatto sempre un buon lavoro, ovunque si è trovato. Io a Firenze sono stato bene da giocatore e anche da allenatore. Per me questa è sempre una sfida speciale”, ha continuato Pioli. In avanti “chi sta meglio gioca. Poi molto dipende anche dalle caratteristiche dell’avversario. Questo discorso vale non solo per Ibra e Giroud ma anche per gli altri ruoli, vedi per Rebic e Leao, col primo che purtroppo si è infortunato, o per Kalulu e Florenzi, con quest’ultimo prossimo al recupero totale. Al momento Alessandro non ha ancora i novanta minuti nelle gambe ma sta migliorando. Anche Messias è in crescita: mi ha fatto vedere cose importanti in allenamento, sono felice di come sta lavorando. E’ un mancino, ne abbiamo pochi, e ci può dare delle soluzioni in più. Può giocare al posto di Diaz e anche al posto di Saelemaekers”.

