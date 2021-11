Altea Cieno brilla alla Rafa Nadal Academy e al Junior Next Gen

Sui campi della Rafa Nadal Academy, a Maiorca, è andato in scena anche il “Master International” del Kinder Joy of Moving Tennis Trophy 2021. All’evento hanno preso parte i vincitori e i finalisti delle categorie 9-12 anni del Master italiano edizione 2021 insieme ai giovani degli altri 13 Paesi coinvolti dal grande circuito internazionale. Per il “team Italia” successo nel doppio femminile per la marsalese Altea Cieno in coppia con l’ungherese Liza Laura Fizel e nell’Under 10 singolo.

C’era tanta attesa per questa partecipazione e anche per il ritorno di Altea al Master finale del circuito Junior Next Gen Italia, andato in scena allo Sporting Milano 3. Sui campi veloci di Basiglio si sono dati battaglia in 141, qualificati secondo le classifiche costruite nel corso del circuito nazionale giovanile organizzato dalla Federazione, che prevedeva quattro tappe in ciascuna delle cinque macro-aree nel quale è stato diviso il territorio italiano.

A vincere il Master Junior nella categoria Under 10 Femminile è stata proprio Altea Cieno già capace di vincere tutte le precedenti quattro tappe della sua macro-area e che continua a dare grandi soddisfazioni al tennis di casa: il CT Palermo e i campi che l’hanno vista nascere sportivamente, quelli dei Salesiani di Marsala. Ancora una volta Altea si conferma tra i migliori giovani tennisti italiani.