Su Netflix arriva Claudia Gusmano con “Guida Astrologica per Cuori infranti”

“Guida Astrologica per Cuori infranti” è una serie tv molto attesa e targata Netflix. Finalmente dal 27 ottobre, la serie creata da Bindu De Stoppani e tratta dal libro omonimo di Silvia Zucca, è disponibile sul canale.

La protagonista, Alice, è interpretata dall’attrice marsalese Claudia Gusmano, conosciuta al grande pubblico prima con la partecipazione alla quarta edizione di “Amici” di Maria De Filippi e poi rivista in diverse fiction Rai e Mediaset quali “Distretto di polizia”, “Squadra Antimafia 2”, “Don Matteo 10”, “La mafia uccide solo d’estate 2” ma soprattutto con “L’allieva” 2 e 3. Un suo testo, scritto diretto e interpretato da lei, “Mozza”, ha riscosso un notevole successo di critica e pubblico.

Adesso invece è Alice, una trentenne in costante crisi sentimentale, schiacciata dall’ombra dell’ex fidanzato, che per giunta è pure collega, visto che entrambi lavorano per una tv locale di Torino Alice ci viene presentata come una ragazza intelligente e brillante, ma fortemente insicura in ogni campo. Per trovare qualche certezza, si affida di colpo a un amico conosciuto da poco, proprio negli studi televisivi: è Tiziano detto Tio (Lorenzo Adorni), esperto di astrologia, mezzo artista e spirito liberissimo, che le molla dritte e suggerimenti di vita, basati sempre e soltanto su quel che dicono le stelle. ogni puntata è dedicata a un segno zodiacale, che si incarnerà in un personaggio incontrato da Alice. Sullo sfondo, la figura del Nuovo Capo Intenso (Michele Rosiello), che fin da subito crede in Alice…

Claudia Gusmano colora il suo personaggio molto Comedy sentimentale. La prima stagione è formata dalle puntate “Ariete”, “Toro”, “Gemelli”, “Cancro”, “Leone” e “Vergine”, a cui prossimamente seguiranno gli altri sei segni zodiacali nella seconda stagione già in produzione. Nonostante la scarna originalità, la serie presenta dei dialoghi interessanti e delle trovate singolari.