Il Forum Letterario Mondiale per la Pace premia il marsalese Giovanni Teresi

Il Forum Letterario Mondiale per la Pace e i Diritti Umani World Literary Forum for Peace and Human Right, con il patrocinio della GOALS UNESCO, ha conferito il riconoscimento di Poeta della Pace allo scrittore e poeta marsalese Giovanni Teresi.

Importante impulso a tale riconoscimento, è stato il titolo onorifico di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana rilasciato dal Presidente Sergio Mattarella il 27 dicembre 2020 a Teresi per la mia attività socio-letteraria. Questa la motivazione: “Il Poeta della Pace che ha cambiato il Mondo (Icona Mondiale della Letteratura) attribuito a Giovanni Teresi per il suo eccezionale impegno, performance e contributo alla letteratura mondiale per la pace e il mantenimento dell’eccellenza letteraria di alta qualità”.