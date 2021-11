Coronavirus nel trapanese: scendono i casi, +39 guariti e lieve aumento di ricoveri ordinari

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, martedì 16 novembre 2021.

Questi i contagiati distribuiti nei 24 Comuni: Alcamo 82, Buseto Palizzolo 6, Calatafimi Segesta 24, Campobello di Mazara 49, Castellammare del Golfo 23, Castelvetrano 60, Custonaci 10, Erice 46, Favignana 1, Gibellina 1, Marsala 92, Mazara del Vallo 21, Paceco 28, Pantelleria 4, Partanna 19, Petrosino 0, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito lo Capo 6, Santa Ninfa 8, Trapani 92, Valderice 15, Vita 0.

Sono 588 gli attuali positivi nel trapanese (-16), con un calo in diversi Comuni. Sono 427 i deceduti e 19.801 i guariti (+39) nelle ultime 24 ore.

Sono 2 i ricoverati in Intensiva, 8 in semi intensiva (+1) e 13 in degenza ordinaria (+4).

Questi i tamponi effettuati (dato parziale): molecolari 335, test per la ricerca dell’antigene 177.