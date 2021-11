Coronavirus in Italia, 7.698 nuovi casi. In Sicilia quasi 10 mila attuali positivi

Sono 7.698 i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Risale ulteriormente il dato degli attuali positivi sul territorio nazionale, che adesso raggiunge quota 123.396. L’ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità comprende anche 74 decessi e 5.220 guariti nelle ultime 24 ore. I tamponi molecolari e antigenici sono 684.710, mentre il tasso di positività scende all’1,1% (l’approssimazione di 1,12%), mentre ieri era pari a 2,1%. Dal punto di vista sanitario sono 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto alla giornata di ieri, con 41 ingressi giornalieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari: sono infatti 3.970, ovvero 162 in più rispetto a ieri. Le regioni con più contagi sono Lombardia (+1.409), Veneto (+1.278) e Lazio (+827).

In Sicilia gli attuali positivi sono 9.534, per effetto di 472 nuovi casi, 16 decessi e 432 guariti. I ricoverati sono 398, di cui 47 terapia intensiva e 351 in degenza ordinaria. Nuovo exploit di contagi in provincia di Catania (+294). A seguire Palermo (+117), Siracusa (+44), Caltanissetta (+24), Trapani (+21), Messina (+20), Enna (+15), Agrigento (+13), Ragusa (+4).