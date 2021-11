PD, si è tenuto il sit-in per la riapertura della casetta dell’acqua di piazza del Popolo

Si è da poco concluso il sit-in organizzato dal Partito Democratico di Marsala per protestare contro la mancata riapertura della cosiddetta casetta dell’acqua di Piazza del Popolo.

All’appuntamento previsto per le 10 di domenica 14 novembre, erano presenti parecchi iscritti e simpatizzanti.

“Ringrazio – ha detto Linda Licari, segretaria del circolo online Nilde Iotti che ha organizzato l’evento – i rappresentanti del M5S che hanno voluto aderire alla nostra iniziativa. Si tratta di un battaglia di civiltà che portiamo avanti. Questa casetta è un simbolo di legalità ambientale ma ha anche una validità sociale. Non siamo mai riusciti a capire perchè sia stato chiuso soltanto quedsto sito per contrastare la diffusione del covid. A poche centinaia di metri ci sono altre fontanelle dell’acqua che hanno continuato a rimanere attive. Inoltre ho letto che il sindaco avrebbe coinvolto per un parere l’Asp di Trapani per la riapertura edlla casetta, sono trascorsi mesi e ancora questo parere non èancora arrivato. Non mi sembra che il sindaco Massimo Grillo abbia l’idea di una sana politica ambientale. Casette come questra nell’ultimo anno ne sono state istallate in tutta Italia, forse l’amministrazione farebbe bene ad informarsi“.

Tra gli altri presente anche l’ex vice sindaco di Marsala “C’è gente che non può permettersi di comprare l’acqua – ha detto Agostino Licari -. Questa iniziativa era indirzzata a tutti ma a questi soggetti in modo particilare, c’è poi un aspetto di natura ambientale, chi si reca a rifornirsi di acqua non compra costantemente bottiglie di plastica e aiuta l’ambiente”.

Di iniziatrive di natura ambientale ha parlato anche Giuseppe Marino neo segretario di Legambiente Marsala – Petrosino.

“L’istallazione di questra casetta, e la richiesta di metterne altre 9 sul territorio, è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale precedente – ha detto Aldo Rodriquez che nella consiliatura precedente rappresentava i pentastellati in Aula -. Era un atto di indirizzo che avevo proposto io. In tanti che oggi sostengono l’amministrazione Grillo l’anno votato. Mi chiedo ora che ne pensano?“.

Sullo stesso tenore anche altri interventi tra i quali quello del consigliere di centro sinistra Mario Rodriquez.