Cala il numero di nuovi casi in Italia. Tornano a salire i contagi in Sicilia

Cala il numero dei nuovi casi di Covid in Italia ma a fronte di quasi 100mila tamponi in meno. Sono 7.569 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 8.544. Sono invece 36 le vittime in un giorno, 17 in meno di ieri.

Cresce il tasso di positività così come i ricoveri, lieve rialzo anche delle terapie intensive. Sono questi i dati che mergono dal nuovo bollettino del ministero della Salute.

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 501 (su 21.855 tamponi processati dal sistema sanitario regionale) e ci sono purtroppo state anche due vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 327 (su 20.752 test processati) e i morti 3.

Oggi la Sicilia si ritrova al quinto posto in Italia dopo la Lombardia (1.020), Veneto (878), Campania (875), Lazio (867)ed Emilia Romagna (676). Mentre a livello provinciale è sempre la zona di Catania quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e di conseguenza il maggior incremento di nuovi casi.

Ecco la distribuzione delle ultime 501 infezioni provincia per provincia: Catania 153, Palermo 98, Messina 91, Siracusa, 52, Trapani 41, Caltanissetta 31, Ragusa 16, Enna 11, Agrigento 8