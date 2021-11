Assicurazione e pneumatici, tutti i controlli e le sanzioni della Polizia

La Polizia di Stato di Trapani ha eseguito a fine ottobre un’attività di controllo straordinario del territorio, soprattutto in materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli circolanti in tutto il territorio della provincia.

Sono state impiegate pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Trapani, dotate della sofisticata apparecchiatura denominata street control, dotate di un software che consente l’accertamento immediato della copertura assicurativa per la responsabilità civile del veicolo.

Controllati in tutto 40 veicoli e 51 persone e sono state contestate 30 violazioni al codice della strada, di cui 6 per mancata copertura assicurativa, con conseguente sequestro dei veicoli.

L’obiettivo di queste attività, oltre a garantire un risarcimento certo dei danni materiali e fisici in caso di incidente stradale, mira anche ad ottenere una riduzione del deplorevole fenomeno della fuga dei responsabili coinvolti in incidente stradale e ciò a causa della mancata stipula di un contratto di assicurazione per la circolazione del veicolo.

Inoltre, nelle giornate del 6 e 7 novembre, si è conclusa la campagna di sicurezza stradale dedicata in modo particolare all’efficienza degli pneumatici. Le pattuglie impiegate della Polizia Stradale della Provincia di Trapani hanno contestato 14 sanzioni amministrative su 46 veicoli controllati.

La Polizia di Stato ci ricorda: “È importante controllare periodicamente lo stato e la pressione delle gomme e cioè verificare che le stesse siano prive di lesioni, che la pressione di gonfiaggio (compresa della ruota di scorta) sia pari a quella indicata dal costruttore nel libretto di uso e manutenzione del veicolo e che sul veicolo siano montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie). L’efficienza delle gomme non è da sottovalutare, in quanto il cedimento delle stesse è causa di gravi incidenti stradali”.