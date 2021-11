Handball Erice lotta, ma cede alla capolista Sudtirol

Sconfitta casalinga per l’Handball Erice che ha perso il confronto con la capolista imbattuta Brixen Sudtirol con il risultato finale di 23 a 28. Gara caratterizzata dalla tanta aggressività sportiva messa in campo dalle due formazioni. Dopo una prima metà senza un vero padrone di gara, decisa solamente nella seconda frazione di gioco con le reti realizzate da Duran, che ha chiuso la partita con 11 reti. A seguire, invece, nell’incontro di serie A2 l’Handball Erice ha battuto Pdo Salerno con il finale di 32 a 25.

PRIMO TEMPO: Avvio di gioco senza un vero padrone. Positivo l’impatto in partita di Magdalena Brkic, abile nel fermare le offensive del Brixen Sudtirol, spinto dalla forza fisica di Duran. Equilibrio che regna sovrano per tutti i primi trenta minuti. Tanta aggressività in campo, con l’Handball Erice, che grazie alle giocate di Colombo, chiude prima frazione sotto sul punteggio di 10 a 11.

SECONDO TEMPO: L’Handball Erice tiene botta nella prima metà di gioco, ma nella seconda frazione di gioco è la capolista Brixen Sudtirol a salire in cattedra ed a vincere con merito il match. Per le ericine non sono bastate le reti realizzate da Gugic: la potenza di Duran ha deciso la sfida vinta con il risultato finale di 23 a 28.

Ac Life Style Erice vs Brixen Sudtirol 23-28

Parziali: (10-11; 23-28).

Ac Life Style Erice: Colombo 4, Di Lisciandro, Yudica, Coppola 3, Losio, Cozzi 3, Filindeu, Brkic, Ravasz 2, Podariu, Priolo, Felet, Satta 5, Benincasa 2, Gugic 4.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Brixen Sudtirol: Eder, Durnwalder 1, Di Pietro 6, Nothdurfter, Duran 11, Ucchino 2, Pernthaler, Babbo 8, Ghilardi, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler.

Allenatore: Hubert Nossing.

Arbitri: Alex Passeri e Stefano Rinaldi.