Verstappen domina le seconde libere del Gp del Messico

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nella seconda sessione di libere del Gran Premio del Messico di Formula 1. Il leader del Mondiale firma il miglior tempo al volante della sua Red Bull in 1’17″301, precedendo le due Mercedes di Valtteri Bottas (+0″424) e Lewis Hamilton (+0″509). Quarto tempo per il padrone di casa Sergio Perez (Red Bull), davanti a Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari paga un secondo di ritardo da Verstappen e guida il gruppetto degli inseguitori formato da Pierre Gasly (AlphaTauri) e dall’altra Rossa di Charles Leclerc, settimo. Chiudono la top-10 Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sebastian Vettel (Aston Martin) e Fernando Alonso (Alpine). Monoposto di nuovo in pista alle 18 italiane per l’ultima sessione di libere, poi le qualifiche a partire dalle 21.

